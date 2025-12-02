Urgente!

December 2, 2025

Sector de mensajería exprés de China supera los 180.000 millones de paquetes este año 

BEIJING, El sector de mensajería exprés de China procesó más de 180.000 millones de paquetes desde inicios de enero hasta el 30 de noviembre de este año, superando por primera vez esa cifra de volumen anual, según datos publicados hoy lunes por el Buró Estatal de Correos.

“La mensajería exprés de China supera los 180.000 millones de paquetes en 2025, reflejando la fortaleza económica y avances en logística e innovación tecnológica.” Foto: Internet-Xinhua

De acuerdo con un funcionario del buró, este volumen récord demuestra la robusta vitalidad de la economía china, al manejar un promedio mensual que supera los 16.000 millones de paquetes, un pico diario de 777 millones y una velocidad de procesamiento de más de 6.200 paquetes por segundo.

Desde inicios de 2025, el sector de correos y mensajería de China ha reforzado significativamente su papel en el impulso del desarrollo industrial y el fomento de las economías regionales, añadió el funcionario.

El despliegue de servicios de envío gratuito en las regiones remotas del oeste ha acelerado la expansión de las redes logísticas locales, con un crecimiento particularmente rápido de las empresas de mensajería en Mongolia Interior, Xinjiang y Xizang.

En los últimos años, este sector ha incrementado la inversión en materia de investigación científica e innovación tecnológica, mejorando la eficiencia operativa mediante la adopción de la robótica y la inteligencia artificial, señaló el funcionario.

Confirmado.net – Xinhua

