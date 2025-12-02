Iberia no volará a Venezuela hasta el 31 de diciembre

Iberia canceló sus operaciones hacia Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, en seguimiento de una nueva recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Fuentes de la AESA confirmaron a la agencia EFE la publicación de la nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas hasta el 31 de diciembre.

Fuentes del gestor de la navegación aérea en España, Enaire, que es el proveedor de los servicios de información a los operadores, confirmaron también la publicación de la nueva alerta.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Iberia quiere retomar vuelos cuando haya «plenas garantías de seguridad»

Según las fuentes de Iberia, su intención es retomar los vuelos a Venezuela «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad».

La aerolínea española, integrada en el grupo IAG, ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos a otra fecha, otro destino cercano o bien solicitar el reembolso de la importación del billete.

Iberia ha sido la primera compañía española en anunciar la suspensión hasta el 31 de diciembre tras el nuevo aviso de la AESA, aunque Air Europa ya comunicó el pasado fin de semana que anulaba los dos vuelos (uno de ida y otro de vuelta) previstos para mañana martes.

Plus Ultra monitoriza la situación

Plus Ultra, la otra aerolínea que vuela desde España directo a Caracas, sigue monitorizando la situación, dijeron a EFE fuentes de la aerolínea.

Mientras tanto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas decenas de pasajeros siguen varados en espera de una conexión para volar a Venezuela, mediante enlaces a otras capitales, sobre todo de Colombia, para luego poder seguir viaje a Caracas. Fuentes de Aena han dicho a EFE que Cruz Roja está atendiendo a estos pasajeros.

El pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta en su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad»

No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compite exclusivamente a las autoridades venezolanas, según ha explicado a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores USCA, Susana Romero.

Confirmado.net – DW