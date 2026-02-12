La respuesta del secretario de Energía de EE.UU. sobre si confía en Delcy Rodríguez

El alto funcionario estadounidense se reunió con la mandataria encargada en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas.

El secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, afirmó que se ha logrado una «colaboración increíble» en temas de cooperación energética con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En una entrevista de NBC, Wright, quien se reunió con Rodríguez el pasado miércoles, dijo que desde hace cinco semanas se mantiene en contacto con la mandataria encargada.

Al ser preguntando sobre si confía en Rodríguez, Wright respondió: «Ha sido una colaboración increíble. Ha logrado cambios positivos enormes, así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo excelente”.

«Un compromiso apasionado»

En el encuentro se abordaron temas como la agenda energética entre ambos países, que apunta al establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo.

Tras ese primer acercamiento, el secretario de Energía de EE.UU. sostuvo que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene «un compromiso apasionado con transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela».

Confirmado.net – RT