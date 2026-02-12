Urgente!

La respuesta del secretario de Energía de EE.UU. sobre si confía en Delcy Rodríguez
Cohete comercial SD-3 de China lanza 7 satélites desde el mar
A 24 horas del incendio gigante en Multicomercio: así avanza la emergencia en Guayaquil
Vacunas, sarampión y embarazo: lo que hay que saber 
February 12, 2026

La respuesta del secretario de Energía de EE.UU. sobre si confía en Delcy Rodríguez

  • febrero 12, 2026
  • 0
  • 62
  • 2 Min Read

El alto funcionario estadounidense se reunió con la mandataria encargada en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas.

El secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright, afirmó que se ha logrado una «colaboración increíble» en temas de cooperación energética con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En una entrevista de NBC, Wright, quien se reunió con Rodríguez el pasado miércoles, dijo que desde hace cinco semanas se mantiene en contacto con la mandataria encargada. 

Al ser preguntando sobre si confía en Rodríguez, Wright respondió: «Ha sido una colaboración increíble. Ha logrado cambios positivos enormes, así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo excelente”.

«Un compromiso apasionado»

En el encuentro se abordaron temas como la agenda energética entre ambos países, que apunta al establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo.

Tras ese primer acercamiento, el secretario de Energía de EE.UU. sostuvo que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene «un compromiso apasionado con transformar la relación entre EE.UU. y Venezuela».

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024