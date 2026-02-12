Cohete comercial SD-3 de China lanza 7 satélites desde el mar

YANGJIANG, Guangdong, China lanzó hoy jueves un cohete Smart Dragon-3 (SD-3) desde el mar, enviando siete satélites a órbitas planificadas.

El cohete comercial SD-3 despegó a las 14:37 (hora de Beijing) desde aguas frente a la costa de Yangjiang, en la provincia china meridional de Guangdong.

Entre los siete satélites se incluye el satélite PRSC-EO2 de Pakistán.

La misión de lanzamiento en alta mar fue realizada a cabo por el Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan.

El lanzamiento del jueves fue un logro importante de la cooperación espacial China-Pakistán.

El satélite PRSC-EO2 está equipado con cargas ópticas de alta resolución. Los datos de teledetección que adquiera servirán a Pakistán en diversos campos como la cartografía terrestre, la vigilancia ambiental y de desastres naturales y la protección de recursos naturales.

Esta es la cuarta vez que el cohete SD-3 lleva a cabo una misión de lanzamiento comercial con múltiples satélites a bordo, mostrando sus ventajas principales en la adaptabilidad de la carga útil, los escenarios de aplicación y las capacidades de servicio comercial.

Confirmado.net – Xinhua