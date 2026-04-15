‘Narcoyogui’ prometía cannabis medicinal para ocultar el tráfico de marihuana con ketamina

Las autoridades advirtieron que la combinación de esas sustancias «genera efectos impredecibles en el organismo”.

Autoridades de Paraguay desarticularon un punto de microtráfico de drogas, en el que una instructora de yoga comercializaba marihuana mezclada con ketamina, ocultándolo bajo el ofrecimiento de cannabis medicinal.

El operativo se llevó a cabo la noche del martes en el barrio La Encarnación de Asunción. Durante un allanamiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detuvieron a María Agustina Cazal García, mientras que otra, identificada como Giannina Nicole Suárez Mallo, quien figuraba como uno de sus principales objetivos, no fue hallada en el lugar, informó la entidad.

La Senad detalla que la mujer con orden de captura se promocionaba en redes sociales como «experta en yoga, DJ en eventos y responsable de marketing de una empresa vinculada al rubro del cannabis medicinal». No obstante, «en la práctica se dedicaba a la comercialización de drogas con fines meramente recreativos».

Peligrosa mezcla

En el lugar allanado, las autoridades encontraron paquetes de marihuana, distribuidos en dosis; así como frascos de Ketagal, Ketavet y Ketamin, entre otras sustancias.

«Las evidencias halladas, especialmente los frascos de ketamina de uso veterinario, permiten presumir la preparación y comercialización de mezclas entre cannabis y ketamina, una práctica altamente riesgosa para la salud», indicó la Senad.

El organismo advirtió que esa combinación «genera efectos impredecibles en el organismo», pues ambas sustancias «actúan sobre el sistema nervioso central», y su consumo en conjunto puede «potenciar alteraciones cognitivas, episodios de ansiedad severa, desorientación, pérdida de coordinación y riesgos de accidentes”.

Con información de RT