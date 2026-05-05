¿Sin Messi y Ronaldo?: dos países clave en riesgo de quedarse sin ver el Mundial

Ni China ni la India ha anunciado hasta el momento ningún acuerdo de trasmisión para el torneo, que tiene su comienzo en poco más de un mes.

Los aficionados de la India y China no podrán ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que empieza el 11 de junio si persisten los bloqueos en las negociaciones en Nueva Delhi y la falta de decisión oficial en Pekín, recoge Reuters.

A pesar de que la FIFA haya cerrado acuerdos con cadenas de televisión en más de 175 naciones, el inminente Mundial podría quedarse sin los millones de espectadores de los dos países más poblados del mundo, puesto que ninguno de ellos ha anunciado hasta el momento ningún acuerdo de trasmisión.

En 2022, China concentró el 17,7 % del alcance televisivo lineal mundial del torneo, y su mercado clave generó casi la mitad de las visualizaciones digitales. Por su parte, la India supuso un 2,9 % del alcance. En conjunto, ambas naciones sumaron el 22,6 % de la audiencia total de las transmisiones digitales.

A diferencia de los dos previos campeonatos mundiales, que fueron promocionados con mucha antelación por la cadena estatal china CCTV, este año la situación es inusual y contraria a la norma, destaca el medio.

Con información de – RT