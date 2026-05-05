Revelan el secreto de las propiedades rejuvenecedoras del café

La popular bebida no solo aporta energía, sino que también protege el organismo del envejecimiento y las inflamaciones.

Los compuestos beneficiosos del café podrían actuar activando el receptor NR4A1, una proteína fundamental en la respuesta al estrés y el envejecimiento, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Texas A&M.

Durante años, diversas investigaciones han relacionado el consumo de café con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades crónicas, pero hasta hace poco no estaba claro cómo se producían exactamente esos beneficios.

En su estudio, los investigadores de la universidad estadounidense descubrieron que múltiples compuestos del café —en particular los polihidroxilados y polifenólicos, como el ácido cafeico— se unen al receptor NR4A1 e influyen en su actividad.

La proteína NR4A1 es esencial para mantener la salud a largo plazo y participa en una amplia gama de procesos biológicos como la inflamación, el metabolismo y la reparación de tejidos. Todos ellos están estrechamente relacionados con enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer, los trastornos neurodegenerativos y los metabólicos.

«Lo que decimos es que al menos parte de los beneficios del café para la salud pueden provenir de la unión y activación de este receptor», explicó el líder del equipo, el doctor Stephen Safe.

También descubrieron que esos compuestos pueden influir en el comportamiento celular de maneras que coinciden con la protección contra enfermedades, incluida la reducción del daño celular y la ralentización del crecimiento de células cancerosas en modelos de laboratorio.

El nuevo estudio no modifica aún las recomendaciones actuales sobre el consumo del café. Sin embargo, sus hallazgos brindan a los expertos una pista importante sobre por qué esta bebida puede ser beneficiosa para la salud a largo plazo. Además, aporta algo que los investigadores llevaban tiempo buscando: una comprensión más clara de ese vínculo.

Con información de – RT