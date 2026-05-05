China envía ayuda humanitaria al Líbano en medio del conflicto actual

BEIRUT, China entregó hoy lunes dos lotes de ayuda humanitaria al Gobierno libanés con el fin de asistir a la población afectada por el conflicto actual.

La ayuda incluye suministro de alimentos de emergencia, así como tiendas de campaña, mantas y artículos de higiene.

El embajador de China en Líbano, Chen Chuandong, dijo durante la ceremonia de entrega que la ayuda de emergencia proporcionada por el Gobierno chino busca ayudar a mitigar la crisis humanitaria de Líbano.

El embajador indicó que esta ayuda es un reflejo de la prolongada amistad entre los dos países y dijo que China apoya firmemente al Líbano en la salvaguarda de su soberanía, seguridad, estabilidad y unidad, y seguirá suministrando ayuda dentro de sus posibilidades.

El secretario general del Alto Comité de Socorro, Bassam Naboulsi, y la ministra de Asuntos Sociales, Haneen Sayed, asistieron a la ceremonia de entrega, expresaron su sincero agradecimiento por la ayuda y señalaron que esta oportuna asistencia demuestra, una vez más, que China es un amigo confiable de Líbano.

Con información de Xinhua