Transportistas de Bolivia bloquean carreteras por importación de gasolina contaminada

Santa Cruz (Bolivia), 5 may (Sputnik).- Los choferes del transporte público de Bolivia bloquean carreteras a escala nacional en protesta por la importación de gasolina contaminada y el mal estado de los caminos, informó este martes el ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, Edson Valdez.

«En La Paz, en la ciudad de El Alto y las provincias el paro es contundente, el hombre de base del transporte está molesto, el Gobierno de Rodrigo Paz solo nos dio combustible de mala calidad», explicó Valdez a la prensa local.

Las protestas con bloqueos de caminos se registran en las ciudades de La Paz (oeste), Cochabamba (centro), Tarija (sur), Sucre (sur) y en el norte de Santa Cruz (este).

«Tenemos una mala calidad del combustible, no hay resarcimiento a los vehículos afectados, es una realidad que vive no solo el sector del transporte, sino toda la población boliviana gracias a Rodrigo Paz», lamentó.

Valdez pidió que el presidente Rodrigo Paz atienda las demandas del sector, ya que, en caso contrario, «pedirán la cabeza del mandatario boliviano».

El bloqueo de carreteras interrumpió el servicio de transporte interdepartamental entre las ciudades del occidente con el oriente del país, afectó la asistencia de estudiantes a las clases escolares y la actividad económica en general.

Con información de AGENCIA SPUTNIK

IMAGEN: La Razón Bolivia