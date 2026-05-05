¿Son las mujeres las mejores inversoras?

«Todo se desencadenó hacia mediados de 2024», cuenta a DW Stephanie Wilks Wiffen, de eToro, una plataforma de inversión en línea. Por entonces, leyó el informe anual de Boring Money, que mostraba que la brecha de inversión entre hombres y mujeres en el Reino Unido se había ampliado: los hombres representaban casi el 60 % del total de inversionistas.

Eso inspiró a eToro a desarrollar la campaña «Loud Investing», destinada a formar y empoderar a las mujeres en materia de inversión. Lanzada en octubre de 2025, está lejos de ser la única iniciativa dirigida específicamente a inversionistas mujeres.

Wilks Wiffen observa que las iniciativas lideradas por mujeres en el sector han aumentado en los últimos seis a doce meses. Las plataformas financieras en internet lanzan nuevas campañas de marca, producen pódcasts sobre «finanzas para mujeres» o patrocinan equipos deportivos femeninos. «Cuanto más, mejor», afirma. «Incluso si nuestros mensajes no llegan, quizá lo hagan los de otras empresas del sector».

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