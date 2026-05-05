Quito secuestrado: transportistas paralizan la ciudad y castigan a miles de ciudadanos

La ciudad de Quito amaneció este martes bajo una medida de hecho impuesta por la dirigencia del transporte urbano, que decidió no salir a trabajar en horas clave de la mañana. La paralización dejó a miles de ciudadanos sin movilización, afectando el acceso a escuelas, trabajos y servicios básicos, en medio de una disputa por el incremento de pasajes.

Se impone la dictadura del abusero y las consecuencias las pagan los ciudadanos. pic.twitter.com/junDkzcph7 — Confirmado.net (@confirmadonet) May 5, 2026

La ciudad quedó a merced de la transportación urbana

La decisión unilateral de no operar durante la mañana convirtió a Quito en una ciudad colapsada. Paradas llenas, largas caminatas y retrasos generalizados marcaron el inicio de la jornada para miles de ciudadanos que dependen del transporte público.

Más allá de una protesta, lo ocurrido fue percibido por la ciudadanía como una imposición directa: una medida de presión que trasladó el conflicto a los usuarios, quienes terminaron pagando las consecuencias de una disputa política y económica.

‼️#URGENTE

Por la falta de buses en #Quito, las camionetas prestan su servicio de transporte. Los usuarios asumen el riesgo para llegar a sus lugares de trabajo.

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Exigen al Municipio subir pasajes mientras suspenden el servicio

La dirigencia de los transportistas mantiene su postura: demandan al Municipio un incremento en la tarifa del transporte urbano, argumentando el impacto de los costos operativos.

Sin embargo, la forma de presión —suspender el servicio— ha generado rechazo. Mientras tanto, el Cabildo ha advertido con sanciones a las operadoras que incumplan con la prestación normal del servicio, abriendo un nuevo frente de tensión institucional.

#AHORA 🚨 | Ante la reducción del servicio de transporte privado en Quito, se observa varias personas esperando por largos periodos en las paradas, con filas extensas y dificultades para movilizarse hacia sus destinos. pic.twitter.com/mG56QEG2E3 — La Hora Ecuador (@lahoraecuador) May 5, 2026

El origen del conflicto: decisiones del Gobierno central

El problema no es reciente. Se remonta a la decisión del Gobierno central de retirar los subsidios a los combustibles, particularmente al diésel y las gasolinas, lo que elevó significativamente los costos para el sector transportista.

En un primer momento, el régimen optó por compensar con transferencias económicas directas, pero posteriormente retiró ese mecanismo, trasladando la presión a los gobiernos locales.

Esta decisión dejó a municipios como el de Quito en una posición compleja: enfrentar la demanda de alza de tarifas o sostener el costo político de negarse, en medio de una ciudadanía ya golpeada por la situación económica.

🇪🇨 #Ecuador | En NotiMundo al Día, Jorge Yánez, dirigente de los Transportistas de Pichincha, ratificó que la medida se da tras el fin de las compensaciones por parte del Gobierno y para exigir al Municipio capitalino que se revise el costo del pasaje.



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Ciudadanos: los rehenes del conflicto

El resultado es claro: miles de quiteños quedaron atrapados en medio de una disputa entre transportistas, Municipio y Gobierno central.

La jornada evidenció una realidad preocupante: cuando el transporte público se paraliza, la ciudad se detiene, y quienes más sufren son los ciudadanos que dependen de este servicio para su vida diaria. FIN