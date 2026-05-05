Lluvias con tormenta y descargas eléctricas impactarán la Costa este 5 de mayo, advierte el Inamhi

Pronóstico nacional: lluvias intensas en el Litoral y precipitaciones dispersas en Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre lluvias con tormentas eléctricas en varias zonas del país para este martes 5 de mayo, con mayor intensidad en el interior del Litoral.

La advertencia meteorológica n.° 32 se mantiene activa debido a la persistencia de condiciones inestables en varias regiones.

Tormentas eléctricas en el interior de la Costa

En el Litoral ecuatoriano se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en localidades como Santo Domingo, Quevedo y sectores de la provincia de Los Ríos. Estas lluvias podrían presentarse en distintos momentos del día, con episodios de intensidad variable.

En contraste, ciudades como Guayaquil experimentarán cielos parcialmente nublados durante la mañana y la tarde, con menor probabilidad de lluvias.

Mientras tanto, en Esmeraldas y Santa Elena predominará la nubosidad variable con presencia de sol.

Sierra con lluvias ocasionales y aumento de nubosidad

En la región Interandina se anticipan lluvias ocasionales en el norte y sur, afectando ciudades como Tulcán y Loja.

En el centro de la Sierra, incluyendo Quito y Ambato, se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en horas de la tarde.

El pronóstico indica un incremento progresivo de la nubosidad hacia el final de la jornada.

Amazonía con lluvias persistentes en zonas de cordillera

La región Amazónica presentará lluvias y lloviznas frecuentes, sobre todo en áreas cercanas a la estribación de la cordillera.

Provincias como Napo, Sucumbíos y Pastaza registrarán precipitaciones a lo largo del día.

En otras zonas amazónicas se esperan intervalos de cielo parcialmente nublado con lluvias intermitentes.

Región Insular con condiciones estables

En Galápagos, particularmente en islas como San Cristóbal y Santa Cruz, se prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias, en comparación con el resto del país.

Temperaturas en Ecuador este 5 de mayo

Litoral: entre 23 °C y 33.8 °C

entre 23 °C y 33.8 °C Sierra: entre 7 °C y 23.5 °C

entre 7 °C y 23.5 °C Amazonía: entre 17 °C y 32 °C

entre 17 °C y 32 °C Región Insular: entre 24 °C y 31 °C

Advertencia meteorológica vigente

El Inamhi mantiene activa la advertencia meteorológica n.° 32 debido a la continuidad de lluvias en varias regiones del país, lo que podría generar acumulación de agua, deslizamientos y afectaciones en zonas vulnerables.

Con información de El Universo