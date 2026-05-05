“Me gustaría ganar más”: expectativa salarial en Ecuador llega a $818 y refleja presión económica en 2026

Ingreso promedio aspirado no cubre la canasta básica en el país

En Ecuador, la expectativa salarial promedio alcanzó los $818 en el primer trimestre de 2026, una cifra que evidencia la tensión económica que enfrentan miles de trabajadores.

El dato, revelado por Multitrabajos, muestra que el ingreso al que aspiran los ecuatorianos incluso está por debajo del costo de la canasta básica, fijada en $829,38 para marzo.

Historias como la de Zoila Delgado, trabajadora de limpieza en Guayaquil que gana el salario básico de $482, reflejan esta realidad: su aspiración es duplicar su ingreso para cubrir necesidades básicas.

Expectativa salarial: entre la supervivencia y la cautela

El informe señala que durante los primeros meses de 2026 hubo un comportamiento moderado en las aspiraciones salariales, con una caída acumulada del 2,66 % y una leve recuperación en marzo.

Según expertos, esta cifra ya no representa una meta de crecimiento, sino una necesidad básica.

La diferencia entre ingresos y costo de vida muestra que muchos ecuatorianos buscan simplemente cubrir gastos esenciales.

Salarios por nivel: brechas marcadas en el mercado laboral

El estudio evidencia diferencias claras según el nivel profesional:

Supervisores y jefes: $1.254 mensuales

Perfiles sénior y semisénior: $827

Nivel júnior: $547

Mientras los cargos de mayor responsabilidad mantienen ingresos más altos, el segmento júnior presenta una caída en sus aspiraciones, lo que refleja dificultades de inserción laboral y menor poder de negociación.

Sectores con mejor comportamiento salarial

Algunas áreas han mostrado mayor estabilidad frente a la caída general:

Tecnología y sistemas

Comercial

Recursos humanos

Estas ramas presentan una evolución más favorable en comparación con otros segmentos, especialmente el nivel júnior.

Costo de vida y empleo: factores que presionan los salarios

El incremento del costo de la gasolina y de productos básicos ha reducido el poder adquisitivo.

Los ingresos no crecen al mismo ritmo que los gastos, lo que genera mayor presión sobre los trabajadores.

Además, profesionales con educación superior enfrentan dificultades para acceder a mejores salarios, lo que evidencia problemas estructurales en la calidad del empleo.

Tipos de contratos más utilizados en Ecuador en 2026

Según el Ministerio del Trabajo, los contratos más registrados entre enero y abril son:

Contrato indefinido

Contrato del sector productivo

Contrato por obra o servicio

Contrato especial emergente

Jornada parcial permanente

El contrato productivo ha ganado relevancia por su flexibilidad, con duración de hasta un año y posibilidad de renovación.

Empleo flexible vs. calidad laboral

Analistas coinciden en que la flexibilidad laboral puede ser positiva si se equilibra con garantías para los trabajadores.

Sectores como agricultura, comercio y construcción lideran la generación de empleo en el país, aunque persisten desafíos en estabilidad y remuneración.

Con información de El Universo