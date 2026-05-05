Barcelona SC vs. Boca Juniors EN VIVO: horario, canal y cómo ver el duelo clave por Copa Libertadores

El ‘Ídolo’ busca sus primeros puntos ante un Boca motivado en Guayaquil

Barcelona Sporting Club recibe a Boca Juniors en un partido decisivo por la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores2026.

El equipo ecuatoriano, dirigido por César Farías, llega con la presión de sumar sus primeros puntos tras tres derrotas consecutivas.

El encuentro se disputará este martes 5 de mayo en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, donde el conjunto amarillo buscará revancha tras su caída en Buenos Aires.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Boca Juniors?

El partido se jugará en los siguientes horarios:

Ecuador: 19:00

19:00 Argentina: 21:00

El escenario será el estadio Monumental Banco Pichincha, uno de los más emblemáticos del país.

Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs. Boca Juniors

El compromiso podrá seguirse en distintas plataformas:

ESPN: señal de TV por cable en Sudamérica

señal de TV por cable en Sudamérica Disney+: streaming en celular, tablet y smart TV (requiere suscripción)

streaming en celular, tablet y smart TV (requiere suscripción) Telefe: señal abierta en Argentina

Barcelona SC obligado a reaccionar

El conjunto torero atraviesa un momento complicado en el torneo continental.

Tras tres derrotas, necesita una victoria para mantenerse con vida en el grupo.

Las miradas estarán puestas en Darío Benedetto, quien enfrentará a su exequipo en un duelo cargado de expectativa.

Además, el equipo viene de un empate en la liga local que dejó dudas en su rendimiento.

Boca Juniors llega con impulso y bajas importantes

El equipo argentino, ahora bajo la conducción de Claudio Úbeda, llega motivado tras ganar el Superclásico.

Sin embargo, no contará con figuras como Edinson Cavani ni Ander Herrera por lesión.

Entre las novedades positivas está el regreso de Leandro Paredes, mientras que Miguel Merentiel se mantiene como una de las principales amenazas en ataque.

Un partido que puede marcar el grupo

Este enfrentamiento podría definir el futuro de ambos equipos en el grupo D.

Mientras Barcelona SC busca salir del fondo de la tabla, Boca intentará consolidarse en zona de clasificación.

El resultado será clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo continental más importante de Sudamérica.

Con información de El Universo