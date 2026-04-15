Liga de Quito vence a Mirassol, mantiene puntaje perfecto y lidera su grupo en Copa Libertadores

Liga de Quito ratifica su gran momento internacional. El equipo albo venció 2-0 a Mirassol en el estadio Rodrigo Paz y se consolida como líder en solitario del grupo G de la Copa Libertadores con puntaje perfecto.

Gol tempranero marcó el rumbo del partido

El conjunto dirigido por Tiago Nunes golpeó desde el inicio. Apenas a los 7 minutos, Yerlin Quiñónez abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área.

La jugada generó dudas por una posible posición adelantada de Richard Mina, pero tras la revisión se validó el tanto al no influir en la acción.Ese gol permitió a Liga manejar el ritmo del encuentro desde temprano.

José Quintero amplió la ventaja y aseguró el triunfo

A los 34 minutos, José Quintero sentenció el partido tras una gran jugada colectiva junto a Janner Corozo.El lateral definió con precisión de zurda, venciendo al arquero rival y colocando el 2-0 que sería definitivo.

Liga controló el segundo tiempo sin sobresaltos

En la segunda mitad, Liga de Quito priorizó el orden defensivo y la gestión del resultado. El equipo mostró solidez y control, neutralizando los intentos ofensivos del rival.

El arquero Gonzalo Valle tuvo una noche tranquila ante la falta de claridad de Mirassol.La expulsión de Oliveira en el equipo brasileño terminó por facilitar el cierre del encuentro para los albos.

Puntaje perfecto y liderazgo en la Copa Libertadores

Con esta victoria, Liga suma 6 puntos de 6 posibles y se posiciona como líder absoluto de su grupo en la Copa Libertadores.

El equipo muestra una cara sólida a nivel internacional, contrastando con su irregular desempeño en el torneo local.

Su próximo desafío será el 28 de abril, cuando visite a Lanús en un duelo clave para mantener el liderato.

La Copa Libertadores es el torneo de clubes más importante de Sudamérica, donde los equipos buscan no solo prestigio deportivo, sino también consolidarse a nivel internacional.

En este contexto, Liga de Quito ha demostrado históricamente ser uno de los clubes ecuatorianos más competitivos, y en esta edición 2026 apunta a ser protagonista tras un inicio perfecto.

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Con información de El Universo