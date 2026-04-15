Gasolina sube en Ecuador por crisis en el estrecho de Ormuz: así impacta el conflicto en tu bolsillo

El alza de los combustibles en Ecuador desde el 12 de abril de 2026 no tiene origen local. La escalada del conflicto en Medio Oriente, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz, está sacudiendo el mercado energético global y ya se refleja en los precios que pagan los conductores en el país.

El “efecto Ormuz”: la guerra que encarece la gasolina

La tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel ha generado un fuerte impacto en los mercados internacionales.

El punto crítico es el estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial. Las interrupciones y amenazas de cierre por parte de Irán han elevado el precio del crudo a nivel global.

Aunque el conflicto ocurre a miles de kilómetros, sus efectos llegan directamente a Ecuador, donde los combustibles dependen en gran medida del mercado internacional.

¿Por qué Ecuador siente el impacto si produce petróleo?

A pesar de ser un país exportador de crudo, Ecuador enfrenta una limitación clave: no cuenta con suficiente capacidad de refinación para cubrir su demanda interna.

Esto obliga al país a importar combustibles refinados, cuyos precios están atados al mercado internacional. Cuando el petróleo sube por crisis geopolíticas, el costo se traslada al consumidor.

En otras palabras, el Estado puede beneficiarse por exportaciones más caras, pero los ciudadanos pagan más por gasolina.

Así quedaron los precios de los combustibles desde el 12 de abril

Tras el ajuste mensual, estos son los valores vigentes en Ecuador:

Gasolina súper: $ 4,57 (el mayor incremento)

$ 4,57 (el mayor incremento) Extra y ecopaís: $ 3,024

$ 3,024 Diésel prémium: $ 2,962

Estos precios se mantendrán hasta el 11 de mayo de 2026.

Sistema de bandas evita un alza más fuerte

A diferencia de otros países de la región, Ecuador aplica un sistema de bandas que regula el incremento mensual de los combustibles.

Este mecanismo limita las subidas bruscas, evitando que los precios reflejen de forma inmediata toda la volatilidad internacional.

Sin embargo, la gasolina súper —que no tiene subsidio— es la que más rápido evidencia los cambios del mercado global.

Un problema estructural que sigue pendiente

El trasfondo del problema es estructural. La dependencia de combustibles importados deja al país vulnerable frente a crisis externas.

Mientras el conflicto en Medio Oriente continúe, especialmente en el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo seguirán bajo presión, afectando directamente a economías como la ecuatoriana.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es una de las rutas más estratégicas para el comercio energético global. Cualquier interrupción en este paso genera incertidumbre en los mercados y dispara el precio del crudo.

El actual conflicto geopolítico ha incrementado esa tensión, provocando un efecto dominó que impacta tanto a grandes economías como a países dependientes de importaciones, como Ecuador.

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Con información de El Universo