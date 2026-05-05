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May 5, 2026

China ordena suspensión total de producción de fuegos artificiales tras mortal explosión

  • mayo 5, 2026
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CHANGSHA, A todas las empresas de incendios artificiales en la provincia central china de Hunan se les pidió suspender de inmediato la producción para una revisión completa de seguridad destinada a eliminar riesgos potenciales, informó hoy martes el departamento provincial de gestión de emergencias.

La revisión tendrá lugar después de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la ciudad de Liuyang, bajo la jurisdicción de la capital provincial Changsha, ocurrida el lunes y que dejó 26 muertos y 61 heridos.

Liuyang, reconocido como el centro de fuegos artificiales de China, alberga más de 400 empresas manufactureras con una producción anual que supera los 50.000 millones de yuanes (unos 7.290 millones de dólares) en 2025.

Los fuegos artificiales de la ciudad representan aproximadamente el 70 por ciento de las exportaciones totales de fuegos artificiales de China.

Con información de – Xinhua

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