China promoverá conectividad con Vietnam en ferrocarriles de ancho estándar, autopistas y puertos inteligentes 

BEIJING, El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó hoy miércoles que China está dispuesta a trabajar con Vietnam para acelerar el desarrollo de la conectividad de infraestructuras en áreas como ferrocarriles de ancho estándar, autopistas y puertos inteligentes, como también para fomentar cadenas industriales y de suministro seguras y estables.

Li realizó estas declaraciones durante una reunión en Beijing con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el presidente vietnamita, To Lam.

Al indicar que el mundo actual continúa experimentando transformaciones complejas, con crecientes inestabilidades e incertidumbres, Li señaló que, como vecinos amistosos tradicionales, China y Vietnam deben reforzar su solidaridad y coordinación.

Añadió que China está dispuesta a colaborar con Vietnam para seguir las directrices estratégicas de los máximos dirigentes de los dos partidos y los dos países, apoyarse mutuamente con firmeza y profundizar la cooperación práctica.

El primer ministro chino expresó la voluntad de sincronizar de mejor forma las estrategias de desarrollo con Vietnam, expandir y mejorar el comercio y la inversión bidireccionales, crear más puntos destacados para la cooperación en inteligencia artificial, nuevas energías, minerales críticos y otros campos, y promover conjuntamente nuevos motores de crecimiento para el desarrollo, con el fin de lograr un beneficio mutuo y resultados de ganancia compartida de mayor nivel.

Li hizo un llamado a China y Vietnam, como países que comparten puntos de vista similares sobre el orden internacional y tienen amplios intereses comunes, para que coordinen sus posiciones en mecanismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y trabajen con todas las partes para oponerse simultáneamente al unilateralismo ya la política de poder, defender la equidad y la justicia, y promover la apertura y los resultados de ganancia compartida.

Por su parte, Lam indicó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con China y las considera la máxima prioridad en su política exterior.

También afirmó que Vietnam está dispuesto a trabajar con China para impulsar la conectividad económica sostenible, en particular la cooperación ferroviaria, mejorar el nivel de cooperación económica, comercial y de inversión, fortalecer la comunicación y la coordinación en el ámbito internacional, abordar las cuestiones de la cooperación bilateral, mantener la seguridad y la estabilidad marítima y elevar la resiliencia frente a los riesgos para la seguridad mundial.

Con información de Xinhua