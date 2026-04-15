Ecuador incorpora nuevo holograma de seguridad en la cédula desde este 14 de abril

Desde este 14 de abril de 2026, Ecuador refuerza la seguridad de su documento de identidad con un nuevo holograma integrado. La medida, implementada por el Registro Civil, busca reducir fraudes y modernizar el sistema de identificación sin necesidad de agendamiento para los ciudadanos.

Un nuevo nivel de seguridad en la cédula ecuatoriana

El Registro Civil anunció la incorporación de un nuevo holograma de seguridad en la cédula de identidad, vigente en todo el país desde este 14 de abril de 2026.

Este elemento es un holograma translúcido termoestampado con forma de flor, que incluye la figura de un colibrí y el nombre del Ecuador. Está integrado directamente en la estructura de policarbonato del documento, lo que dificulta su falsificación.

Según la entidad, esta actualización fortalece la protección de los datos personales y responde a la necesidad de contar con documentos más seguros en un contexto de creciente digitalización.

Tecnología avanzada para evitar falsificaciones

La nueva cédula ecuatoriana incorpora más de 20 elementos de seguridad que la convierten en uno de los documentos más avanzados de la región.

Entre sus principales características destacan:

Material de policarbonato de alta resistencia

Chip con datos biométricos

Impresión láser de alta precisión

Hologramas de seguridad

Código MRZ (lectura mecánica)

Código QR para validación digital

Esta combinación tecnológica permite reducir significativamente los riesgos de adulteración o falsificación, garantizando una mayor confiabilidad en la identificación ciudadana.

Cumplimiento de estándares internacionales

El Registro Civil informó que esta innovación cumple con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece lineamientos para documentos de identidad y de viaje seguros.

La implementación de este holograma responde a estándares globales que buscan fortalecer los sistemas de identificación frente a amenazas como el robo de identidad y el fraude documental.

Acceso sin turno y costos vigentes

Una de las novedades destacadas es que los ciudadanos pueden obtener la cédula sin necesidad de agendar turno previo en las agencias del Registro Civil a nivel nacional.

Los costos se mantienen sin cambios:

Primera emisión: $5

Renovación: $16

Personas con discapacidad (≥30%): gratuito

Actualmente, más de 13 millones de ecuatorianos ya cuentan con la cédula electrónica de policarbonato.

Avance hacia la identidad digital en Ecuador

Este anuncio se suma a otras innovaciones recientes, como el uso del código QR en la cédula, que permite acceder a servicios y programas del Gobierno mediante escaneo.

Entre enero y marzo de 2026, el Registro Civil emitió más de 651.000 cédulas a nivel nacional, reflejando la alta demanda del documento.

Estas mejoras consolidan el avance de Ecuador hacia un sistema de identidad más seguro, moderno y conectado con plataformas digitales.

En los últimos años, Ecuador ha impulsado la modernización de sus documentos oficiales para adaptarse a los desafíos tecnológicos y de seguridad. La implementación de cédulas con chip, códigos digitales y nuevos elementos físicos responde a la necesidad de proteger la identidad en un entorno donde el fraude documental evoluciona constantemente.

La incorporación del holograma refuerza esta estrategia y alinea al país con estándares internacionales.

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Con información de El Universo