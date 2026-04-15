EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

La medida anunciada por el Departamento de Tesoro incluye además al Banco de Venezuela y otras dos entidades financieras.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes (14.04.2026) que levanta las sanciones contra el Banco Central de Venezuela , así como a otras tres entidades bancarias del país.

Washington autoriza las transacciones y «servicios financieros» con el Banco Central, así como con el Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

Por «servicios financieros», la OFAC entiende la apertura de cuentas bancarias, los préstamos, las transferencias de fondos, remesas o cambio de divisas, entre otras operaciones.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense son particularmente dañinas para los bancos y empresas que quieren utilizar servicios muy habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Estados Unidos ha acelerado el levantamiento de sanciones contra Caracas desde que asumió el poder la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras la captura y exfiltración del país de Nicolás Maduro en enero, quien enfrenta cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York.

El Tesoro respalda la reincorporación de Venezuela al FMI

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó y elogió este martes el trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reincorporar a Venezuela y que sea una «economía normal».

«El FMI está trabajando para reincorporar a Venezuela y que parezca una economía normal», dijo Bessent durante un foro de las reuniones de primavera de la organización financiera que se celebran en Washington esta semana.

Venezuela que formalmente «está regresando a una buena trayectoria», presentó Bessent.

Con información de DW