¿Jubilarse a los 60 o a los 65 en Ecuador? Esta es la diferencia real en la pensión del IESS

Decidir cuándo jubilarse en Ecuador puede significar una diferencia importante en el dinero que recibirás cada mes. Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueden retirarse desde los 60 años, pero esperar hasta los 65 podría incrementar su pensión mensual de forma considerable.

¿Cuándo puedes jubilarte en Ecuador?

El IESS establece varias opciones para acceder a la jubilación ordinaria por vejez: 60 años con al menos 30 años de aportes 65 años con mínimo 15 años de aportaciones 70 años con al menos 10 años de aportes.

Sin límite de edad con 40 años de contribuciones Estas condiciones permiten a los afiliados elegir el momento de retiro, pero cada decisión tiene impacto directo en el monto de la pensión.

¿Cómo calcula el IESS la pensión mensual?

El valor que recibe un jubilado no es fijo. Se calcula en función de dos factores principales: Promedio de los cinco mejores años de sueldo Años de aportaciones (imposiciones).

El proceso es el siguiente:Se calcula el promedio mensual de cada año trabajadoSe seleccionan los cinco años con mejores ingresosSe obtiene un promedio finalEste valor se multiplica por un coeficiente según los años aportados.

Por ejemplo: 30 años de aportes: coeficiente 0,7535 años: coeficiente mayor40 años: coeficiente 1,00 (máximo beneficio)

La diferencia en dinero entre jubilarse a los 60 y 65

Los datos muestran que esperar puede aumentar la pensión mensual.Ejemplo con salario básico ($482): A los 60 años (30 años de aportes): $361,5A los 65 años (35 años): $391,6

➡ Diferencia: $30,1 más al mesEjemplo con sueldo promedio de $1.000:A los 60: $750A los 65: $812,5

➡ Diferencia: $62,5 mensuales Ejemplo con ingresos de $2.000:30 años: $1.50035 años: $1.62540 años: $2.000 En este caso, prolongar la vida laboral puede representar cientos de dólares adicionales cada mes.

¿Conviene jubilarse antes o esperar?

La respuesta depende de factores personales: Estado de saludEstabilidad laboralNivel de ingresos Calidad del ambiente de trabajo Algunos trabajadores prefieren jubilarse antes, incluso si reciben menos dinero, para mejorar su calidad de vida.

Otros optan por continuar trabajando para asegurar una pensión más alta.

El factor humano detrás de la decisión

Más allá de los números, la decisión también es emocional. Una profesional de la salud, por ejemplo, optó por jubilarse a los 60 años pese a poder seguir trabajando.

Con 33 años de aportes y un promedio salarial de $2.100, recibe una pensión de $1.653,7 mensuales, suficiente para cubrir sus gastos. Su decisión estuvo motivada por el desgaste laboral más que por el aspecto económico.

El sistema de pensiones en Ecuador enfrenta desafíos por el envejecimiento de la población y la sostenibilidad financiera del IESS.

En este contexto, el tiempo de aportación y la edad de jubilación se vuelven factores clave para garantizar ingresos adecuados en la vejez.

Elegir cuándo jubilarse no solo impacta el presente del afiliado, sino también su estabilidad económica futura.

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Con información de El Universo