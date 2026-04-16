Quito desde las alturas: los miradores imperdibles para ver la ciudad como nunca antes

Quito, conocida como la “Carita de Dios”, ofrece paisajes únicos rodeados de montañas y volcanes. Desde sus miradores más icónicos, locales y turistas pueden disfrutar vistas panorámicas inolvidables que muestran la belleza natural e histórica de la capital ecuatoriana.

El Teleférico: la vista más alta de Quito

Teleférico de Quito es uno de los principales atractivos de la ciudad y uno de los teleféricos más altos de Sudamérica.

En apenas 18 minutos, asciende desde los 2.950 hasta los 3.945 metros de altitud, llegando a Cruz Loma. Desde allí, las vistas son espectaculares: volcanes como el volcán Cotopaxi, el volcán Cayambe y el volcán Antisana se dejan ver en días despejados.

Uno de sus puntos más fotografiados es el famoso columpio, ideal para capturar postales únicas de la ciudad.

Cómo llegar:

Por la Av. Occidental (Mariscal Sucre), a la altura del barrio La Comuna

Acceso alternativo por La Gasca, siguiendo señalización hacia los parqueaderos

El Panecillo, el mirador más emblemático de la ciudad

El Panecillo es el mirador natural más reconocido de Quito. Ubicado en una colina central, permite una vista de 360 grados de la ciudad.

En la cima se encuentra la icónica Virgen del Panecillo, considerada una de las esculturas de aluminio más altas del mundo.

Desde este punto se puede observar el Centro Histórico —declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad—, además de disfrutar de restaurantes y espacios culturales.

Cómo llegar en auto:

Desde el Centro Histórico por calles Sebastián de Benalcázar o Imbabura

Continuar por Ramón Nava hasta conectar con la vía que lleva a la cima

Cima de la Libertad, historia y paisaje en un solo lugar

Cima de la Libertad combina naturaleza con historia. Este sitio fue escenario de la Batalla de Pichincha, clave en la independencia del país.

En la cima se ubica el Templo de la Patria, donde se puede conocer más sobre este hecho histórico.

Desde sus miradores se aprecian el Centro Histórico, el Panecillo y las faldas del volcán Pichincha, convirtiéndolo en un punto ideal para aprender y disfrutar al mismo tiempo.

Cómo llegar:

En bus desde el Centro Histórico

Líneas como Altamira o Jesús del Gran Poder llegan hasta la zona

Consejos para disfrutar los miradores de Quito

Antes de visitar estos puntos turísticos, ten en cuenta:

Llevar ropa abrigada por las bajas temperaturas

Usar protector solar por la altitud

Visitar en días despejados para mejores vistas

Tomar precauciones con la altura (especialmente en el Teleférico)

Quito es una de las capitales más altas del mundo y su ubicación en la cordillera de los Andes le permite ofrecer vistas únicas. Su geografía, rodeada de volcanes y montañas, convierte a sus miradores en puntos estratégicos para el turismo.

Estos espacios no solo destacan por su belleza, sino también por su valor cultural e histórico, siendo parte esencial de la identidad de la ciudad.

Qué hacer en Quito: guía turística completa

Centro Histórico de Quito: lugares imperdibles

Volcanes del Ecuador: rutas y recomendaciones

Con información de Expreso