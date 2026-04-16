Abre nueva edición de Feria de Cantón de China con escalada récord
Abre nueva edición de Feria de Cantón de China con escalada récord

  • abril 15, 2026
GUANGZHOU, La edición número 139 de la Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la Feria de Cantón, se inauguró hoy miércoles en la ciudad de Guangzhou, capital de la provincia sureña de Guangdong, atrayendo a un número récord de más de 32.000 empresas participantes.

El número de zonas de exhibición ha aumentado a 179, incluyendo nueve secciones nuevas que abarcan dispositivos portátiles inteligentes, tecnologías de exhibición, drones de consumo, casas modulares e instalaciones para jardines, según los organizadores.

Hasta el 9 de abril, 290 empresas compradoras líderes habían confirmado su participación, marcando un aumento interanual del 30 por ciento.

Zhu Yong, director del Centro de Comercio Exterior de China, dijo que los nuevos compradores provienen principalmente de países socios de la Franja y la Ruta, con un crecimiento notable de América Latina y África.

En consonancia con el objetivo de integración comercio-inversión establecido en el XV Plan Quinquenal (2026-2030) de China, la Feria de Cantón construirá un ecosistema de promoción comercial de ciclo de vida completo, añadió Zhu.

Establecida en 1957, la Feria de Cantón se celebra dos veces al año en Guangzhou. Es el evento comercial internacional integral más antiguo de China y ha sido considerado como el barómetro del comercio exterior del país asiático.

Con información de Xinhua

