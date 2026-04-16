Cuba recibe ayuda humanitaria procedente de Colombia

Llegaron medicamentos, insumos médicos y alimentos.

La senadora Gloria Flórez encabezó este miércoles, en nombre del Gobierno de Colombia, la entrega de un cargamento de ayuda humanitaria en Cuba, en medio de la emergencia que padece la isla ante el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por EE.UU.

«Así fue nuestra llegada a La Habana con ayuda humanitaria para el pueblo cubano», escribió la legisladora al mostrar videos del arribo a la nación caribeña.

«En estos tiempos difíciles donde busca imponerse la codicia, es momento de la integración y la solidaridad entre los pueblos. Este aporte es fruto del amor y agradecimiento del pueblo colombiano hacia Cuba. ¡Cuba no está sola!», agregó.

Antes, la senadora había reconocido el apoyo que otros países de la región han brindado a Cuba. «Hoy, más que nunca, América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria«, dijo.

«¡Gracias, hermanos colombianos!»

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, precisó que la ayuda consiste en medicamentos, insumos médicos y alimentos donados por organizaciones sociales, grupos de solidaridad y el Gobierno. «¡Gracias, hermanos colombianos!», escribió en un mensaje en X.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

En medio de la agresión estadounidense e israelí contra Irán, Trump afirmó que podría «pasar por Cuba» al terminar las acciones militares en Oriente Medio. La Habana respondió que el republicano busca «crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano».

En el contexto del agravamiento del bloqueo estadounidense contra la isla, Moscú ha ratificado su respaldo a la nación caribeña e hizo un envío de 100.000 toneladas de petróleo a través del buque Anatoli Kolodkin, a principios de abril. Asimismo, se espera que envíe un segundo petrolero a la isla caribeña para mitigar la severa crisis energética derivada del veto a los combustibles impuesto por Washington desde diciembre pasado.

Con información de – RT