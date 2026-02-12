A 24 horas del incendio gigante en Multicomercio: así avanza la emergencia en Guayaquil

La emergencia es de tales proporciones que ha sido necesario el apoyo de los bomberos de otros cantones.

Guayaquil no registraba incendios de proporciones mayores desde hace unos siete años. Esta semana ha sido dura para los bomberos de la ciudad.

Desde Durán aún se puede ver el humo que sale del complejo Multicomercio. Foto: Carlos Barros

De forma seguida han tenido que atender dos grandes incendios: en una ensambladora de motos del Guasmo y el gigantesco incendio en las torres Multicomercio.

La emergencia es de tales proporciones que ha sido necesario el apoyo de los bomberos de Samborondón, Daule, Santa Lucía, Colimes, Nobol, Palestina, Yaguachi, Milagro, Balao y Bucay.

Además, han llegado bomberos de las provincias de Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

La mañana de este jueves, 12 de febrero, los bomberos aún se mantienen combatiendo focos de fuego.

Detalles del incendio en el complejo Multicomercio

El complejo Multicomercio lo conforman cinco torres; dos de ellas colapsaron y las otras tres se mantienen con estructuras debilitadas.

Las torres albergaban departamentos, oficinas y bodegas que almacenaban todo tipo de mercancías.

Antes de que colapsaran las torres, estas habían sido evacuadas, por lo que no hubo heridos ni personas fallecidas.

La mañana de este jueves, Segura EP ha indicado que en el sitio hay una unidad del MSP, cuatro patrullas de la Policía Nacional, 20 policías y tres unidades de las Fuerzas Armadas.

Además, se encuentran 63 tripulantes de Interagua con cuatro tanqueros; la ATM tiene siete patrulleros y una retroexcavadora, hay dos tanqueros de Parques EP y tres de Urvaseo.

Asimismo, la ACM está con 17 agentes, hay ocho unidades de Segura, dos técnicos veterinarios de Pro-Animal y Gestión de Riesgos está presente con un ingeniero de estructuras, así como tres unidades de intervención rápida, un camión de CNEL y tres operadores, 16 voluntarios y tres unidades de la Cruz Roja.

El COE cantonal se encuentra en sesión permanente.

Desvíos y restricciones

Las restricciones en el área del incendio de las torres Multicomercio, en el sector de la Bahía, continúan la mañana de este jueves.

El COE decidió la noche de este miércoles, 11 de febrero, ampliar las restricciones en el área de influencia del incendio de la Bahía de Guayaquil. Estas pasan de 100 a 200 metros en el área del incendio de Multicomercio.

Las limitaciones irán desde la calle Brasil hasta Olmedo y sus transversales, Eloy Alfaro, Chile y Chimborazo.

ATM indicó la mañana de este jueves que las intersecciones cerradas son:

– Colón y Chile.

– Capitán Nájera y Chimborazo.

– Chimborazo y Gómez Rendón.

– Francisco de Marcos y Eloy Alfaro.

El sistema Metrovía comunicó que, debido a la emergencia, se encuentran temporalmente inhabilitadas las paradas Plaza de Integración, Providencia Este, Providencia Oeste y Astillero Oeste.

Estas paradas pasan por la calle Eloy Alfaro, zona del incendio. (I)

