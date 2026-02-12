Vacunas, sarampión y embarazo: lo que hay que saber 

No es recomendable la vacunación a personas con inmunosupresión grave, con antecedentes de reacción alérgica grave o con enfermedades agudas moderadas o graves.

El Gobierno de México ha implementado estrategias para combatir el sarampión, en medio de un brote de la enfermedad con 740 casos confirmados durante las tres primeras semanas de este año y al menos 28 fallecidos en el periodo 2025–2026.

La Secretaria de Salud informó que se aplicaron a nivel nacional 14,3 millones de dosis de vacunas contra el sarampión entre 2025 y 2026, con más de 21.000 centros de salud habilitados.

Sin embargo, son muchas las dudas alrededor de la vacuna para protegerse contra la enfermedad. Entre las más comunes está la de quiénes deben de vacunarse y quiénes no.

Existen dos tipos de vacuna contra el sarampión: la vacuna triple viral SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), dirigida a la infancia, y la vacuna doble viral SR (sarampión y rubéola), indicada para adolescentes y adultos que no han recibido la vacuna o no tienen la certeza de haberla recibido.

La indicación general de la Secretaría de Salud es la inmunización de niñas y niños de seis meses a nueve años, adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de la vacuna SRP o no tengan certeza al respecto.

Sin embargo, las mujeres embarazadas forman parte de la población para la que la vacunación está contraindicada, ya que tanto la SRP como la SR contienen virus vivos debilitados y existe una probabilidad muy pequeña de enfermedad a causa de estos.

La guía oficial establece que, en caso de tener planes de embarazo, se recomienda aplicar la vacuna mínimo un mes antes.

En caso de recibir una vacuna sin saber que está embarazada, los especialistas recomiendan consultar al médico y dar seguimiento al embarazo con los controles prenatales habituales. No hay evidencia que sugiera que recibir esta vacuna durante el embarazo pueda aumentar la probabilidad de defectos de nacimiento.

Enfermedad viral altamente contagiosa

Tampoco es recomendable la vacunación a personas con inmunosupresión grave (pacientes con cáncer en quimioterapia, trasplantes, inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso), personas con antecedentes de reacción alérgica grave y personas con enfermedades agudas moderadas o graves.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de secreciones respiratorias al toser, estornudar o hablar. Basta con el contacto cercano con una persona infectada para que el virus se propague. Los síntomas suelen comenzar con fiebre alta, malestar general, congestión nasal, ojos irritados y erupción en la piel. La prevención principal es la vacunación, ya que el virus puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores y personas no inmunizadas.

