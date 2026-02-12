Urgente!

Estos son los nuevos precios de los combustibles en Ecuador
OTAN lanza nueva misión para reforzar la defensa en el Ártico
La respuesta del secretario de Energía de EE.UU. sobre si confía en Delcy Rodríguez
Cohete comercial SD-3 de China lanza 7 satélites desde el mar
February 12, 2026

OTAN lanza nueva misión para reforzar la defensa en el Ártico

  • febrero 12, 2026
  • 0
  • 137
  • 2 Min Read

Con Arctic Sentry, la alianza militar busca aliviar las tensiones y mejorar la seguridad en la región, un mes después de que el presidente estadounidense Donald Trump intensificara sus amenazas de anexionar Groenlandia.

La OTAN anunció este miércoles (11.02.2026) el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, en un gesto hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien justificaba sus pretensiones de adquirir Groenlandia por motivos de seguridad.

La nueva misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), coordinará una creciente presencia militar de los aliados de la OTAN en la región, incluyendo ejercicios de Dinamarca en Groenlandia, indicó el cuartel general militar de la alianza en un comunicado. La OTAN no especificó el número de tropas ni los tipos de recursos militares que participarían.

Sin embargo, el secretario general de la alianza Mark Rutte afirmó que Arctic Sentry reuniría los esfuerzos de varios miembros bajo un único mando, dado el mayor interés de Rusia y China en el Ártico , donde nuevas rutas marítimas se están abriendo debido al deshielo.

OTAN busca «proteger a sus miembros y mantener la estabilidad»

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, declaró que el ejército de su país participará en la primera etapa de la misión con cuatro Eurofighters y capacidad de reabastecimiento en vuelo. «Lo que sucederá después se coordinará entre los socios en el seno de la OTAN mañana y pasado mañana», precisó.

La OTAN comenzó a planificar Arctic Sentry después de que Trump y Rutte mantuvieran conversaciones en Davos el mes pasado , en pleno apogeo de la crisis de Groenlandia, provocada por la insistencia de Trump en que Estados Unidos debía ser el propietario del territorio, que forma parte de Dinamarca, otro miembro de la alianza militar.

La misión subraya el compromiso de la alianza en «proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo», afirmó en un comunicado el comandante supremo de la OTAN para Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024