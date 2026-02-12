Estos son los nuevos precios de los combustibles en Ecuador

El diésel volvió a bajar, mientras que las gasolinas extra y ecopaís subieron.

A partir de las 00:00 de este 12 de febrero rigen nuevos precios tanto para las gasolinas como para el diésel.

El galón de la extra y ecopaís pasó de $ 2,671 a $ 2,763, es decir, que se incrementó $ 0,092.

Mientras que el diésel pasó de $ 2,712 a $ 2,70, una baja de $ 0,012. Los nuevos valores estarán vigentes hasta el próximo 11 de marzo.

Para este nuevo periodo, el Gobierno realizó un ajuste en la fórmula para el cálculo del precio del diésel mediante el Decreto Ejecutivo 303, que fue emitido el 11 de febrero del 2026.

Desde diciembre pasado se incluyó al diésel en los cambios mensuales de los valores de los combustibles, tras mantenerse en $ 2,80, luego de la eliminación del subsidio que aplicó el Gobierno en septiembre del 2025.

Antes de la aplicación de esa medida, el galón del diésel estuvo congelado en $ 1,797 por varios años.

Con el Decreto Ejecutivo 126 se dispuso que se mantenga en $ 2,80 desde el 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre.

A partir del 12 de diciembre se ubicó en $ 2,768 hasta el 11 de enero y desde el día siguiente -12 de enero- estuvo en $ 2,712.

Tras la eliminación del subsidio, en las proyecciones el Gobierno adelantó que los ajustes en el costo del diésel serían a la baja hasta este mes.

En octubre pasado, el presidente Daniel Noboa, señaló que en diciembre pasaría de $ 2,80 a $ 2,78, pero se redujo un poco más, a $ 2,768 y para febrero se estimaba que el valor sea de $ 2,70 el galón. (I)

Confirmado.net – El Universo