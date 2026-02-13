China y EEUU mantienen estrecha comunicación económica y comercial a múltiples niveles

BEIJING, China y Estados Unidos han mantenido una estrecha comunicación a varios niveles a través de su mecanismo de consulta económica y comercial, afirmó hoy jueves un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

Los equipos económicos y comerciales de ambos países intercambiaron puntualmente opiniones sobre la implementación del consenso alcanzado por los dos jefes de Estado en su reunión de Busan y los resultados de las consultas económicas y comerciales en Kuala Lumpur, así como respecto al abordaje de las respectivas preocupaciones de las partes en los campos económicos y comerciales, indicó el portavoz He Yadong en una conferencia de prensa regular.

Siguiendo el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para fortalecer el diálogo y la comunicación, gestionar adecuadamente las diferencias y expandir la cooperación pragmática mediante la defensa de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo, con el fin de promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Estados Unidos, subrayó el vocero.

Confirmado.net – Xinhua