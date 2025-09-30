Urgente!

Así se jugará la primera fecha del hexagonal por el título de la Liga Ecuabet
La contundente respuesta de Petro a advertencias sobre aranceles de EE.UU. 
Aeropuerto Daxing de Beijing espera más de 1,3 millones de viajes de pasajeros durante las vacaciones del Día Nacional 
Trump: «Me reuniré con generales y si no me gusta alguien, lo despediré en el acto” 
September 30, 2025

La contundente respuesta de Petro a advertencias sobre aranceles de EE.UU. 

  • septiembre 30, 2025
  • 0
  • 107
  • 2 Min Read

Ante mensajes que advertían de sanciones comerciales para Colombia, el presidente de este país sudamericano replicó con una frase instando a no limitarse ante amenazas externas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con firmeza luego de que medios y analistas advirtieran de que Colombia podría enfrentar aranceles por sus posturas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cristian Bayona / Legion-Media

En un mensaje en su cuenta oficial de X, afirmó: «Hay todo un mundo para exportar, solo hay que dejar de tener pereza”.

La réplica del mandatario llega en un contexto de tensión diplomática: Estados Unidos revocó su visa tras las declaraciones que hizo en la Asamblea General de la ONU. Además, el periodista Julio Sánchez Cristo, director del medio W Radio, publicó que dichas posturas podrían poner «en riesgo las exportaciones de Colombia» vía sanciones comerciales.

Petro también usó una metáfora histórica para ilustrar su visión comercial ante las amenazas externas: «La exportación, como en tiempos de Marco Polo, depende de ponerse a conocer el mundo», sostuvo. 

La respuesta del presidente colombiano se enmarca en una escalada de fricciones bilaterales que se elevaron tras sus críticas a la posición de EE.UU. respecto al conflicto en Gaza, y lo que considera un genicidio a la comunidad palestina por parte del Gobierno de Israel. 

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024