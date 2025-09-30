La contundente respuesta de Petro a advertencias sobre aranceles de EE.UU. 

Ante mensajes que advertían de sanciones comerciales para Colombia, el presidente de este país sudamericano replicó con una frase instando a no limitarse ante amenazas externas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con firmeza luego de que medios y analistas advirtieran de que Colombia podría enfrentar aranceles por sus posturas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un mensaje en su cuenta oficial de X, afirmó: «Hay todo un mundo para exportar, solo hay que dejar de tener pereza”.

La réplica del mandatario llega en un contexto de tensión diplomática: Estados Unidos revocó su visa tras las declaraciones que hizo en la Asamblea General de la ONU. Además, el periodista Julio Sánchez Cristo, director del medio W Radio, publicó que dichas posturas podrían poner «en riesgo las exportaciones de Colombia» vía sanciones comerciales.

Petro también usó una metáfora histórica para ilustrar su visión comercial ante las amenazas externas: «La exportación, como en tiempos de Marco Polo, depende de ponerse a conocer el mundo», sostuvo.

La respuesta del presidente colombiano se enmarca en una escalada de fricciones bilaterales que se elevaron tras sus críticas a la posición de EE.UU. respecto al conflicto en Gaza, y lo que considera un genicidio a la comunidad palestina por parte del Gobierno de Israel.

