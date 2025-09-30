Urgente!

Aeropuerto Daxing de Beijing espera más de 1,3 millones de viajes de pasajeros durante las vacaciones del Día Nacional 

BEIJING, El Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing anticipa un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el período festivo del Día Nacional y el Festival del Medio Otoño, del 1 al 8 de octubre.

El terminal tiene programado operar 7.925 vuelos y se espera que gestione entradas y salidas para aproximadamente 1.308 millones de pasajeros, materializando aumentos interanuales del 4,6 y el 6,1 por ciento, respectivamente.

El aeropuerto Daxing operará 7.925 vuelos y recibirá a más de 1,3 millones de pasajeros del 1 al 8 de octubre por el Día Nacional y el Festival del Medio Otoño.Foto: Internet-Xinhua

También se proyecta que los viajes internacionales superen las 140.000 entradas y salidas. A nivel nacional, los viajes durante esta temporada festiva están impulsados ​​principalmente por visitas familiares y turismo, con gran demanda en rutas que conectan importantes aglomeraciones urbanas, como el delta del río Yangtse, el delta del río de la Perla y la región Chengdu-Chongqing.

En lo que respecta a los vuelos internacionales, los destinos populares incluyen Osaka, Seúl, Tokio, Kuala Lumpur y Doha.

Desde su apertura, en septiembre de 2019, el aeropuerto de Daxing ha manejado más de 182 millones de viajes de pasajeros y 1,34 millones de vuelos. Actualmente, 70 aerolíneas operan en dicha terminal.

Confirmado.net – Xinhua

