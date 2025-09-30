Trump: «Me reuniré con generales y si no me gusta alguien, lo despediré en el acto” 

«Cuando no son buenos, cuando no pensamos que son nuestros guerreros, ¿sabes qué pasa? Decimos, estás despedido, sal», declaró el mandatario estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con despedir a los líderes militares que no le agraden «en el acto».

Donald Trump.Alex Brandon / AP

«Me reuniré con generales, almirantes y líderes, y si no me gusta alguien, lo despediré en el acto«, afirmó el mandatario ante los periodistas antes de viajar para encontrarse con altos mandos en la reunión encabezada por el secretario de Guerra del país, Pete Hegseth, en Quantico, estado de Virginia.

Al mismo tiempo, el inquilino de la Casa Blanca se jactó de haber «reconstruido» el Ejército durante su primer mandato. «Cuando no son buenos, cuando no pensamos que son nuestros guerreros, ¿sabes qué pasa? Decimos, estás despedido, sal«, declaró.

Reunión polémica

Por su parte, el jefe del Pentágono manifestó ante los altos mandos que «no hay tiempo para juegos», subrayando que la misión del Pentágono es «combatir, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, implacable e inflexible en ese empeño«. «El momento es ahora y la causa es urgente», añadió.

La reunión ha alimentado una intensa especulación sobre el propósito de la decisión del Pentágono de convocar a un número tan grande de generales y almirantes, muchos de ellos estacionados en más de una docena de países, que incluyen zonas de conflicto en Medio Oriente y otros lugares. Además, se produce en un momento en que EE.UU. se enfrenta a un posible cierre gubernamental esta semana y tras varias medidas inusuales de Hegseth, como ordenar recortes en el número de generales y el despido de otros altos mandos militares.

Confirmado.net – RT