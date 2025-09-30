Así se jugará la primera fecha del hexagonal por el título de la Liga Ecuabet

El duelo más atractivo de la fecha lo protagonizarán Barcelona SC e Independiente del Valle, segundo y primero de la tabla acumulada, respectivamente.

Este fin de semana se inicia el esperado hexagonal final de la Liga Ecuabet, donde los seis clubes más regulares de la temporada buscarán ser campeón del fútbol ecuatoriano.

Los canarios y rayados jugarán su quinto partido del año, luego de los 2 por torneo nacional y 2 por Copa Libertadores. Foto: EFE

La primera jornada promete emociones fuertes, con partidos directos que podrían comenzar a perfilar la definición de la carrera por el título de la campaña 2025.

Así se jugará la fecha 1 del hexagonal del título

5 de octubre

Barcelona SC vs. Independiente del Valle (Estadio Monumental Banco Pichincha)

U. Católica vs. Liga de Quito (Estadio Olímpico Atahualpa)

Libertad FC vs. Orense SC (Estadio Reina del Cisne)

El duelo más atractivo de la fecha lo protagonizarán Barcelona SC e Independiente del Valle, segundo y primero de la tabla acumulada, respectivamente. El compromiso se jugará en Guayaquil, donde los toreros intentarán hacerse fuertes en casa y recortar la ventaja de 10 puntos que les lleva el equipo de Sangolquí (IDV tiene 64 puntos, BSC 54).

Otro duelo de alto voltaje se vivirá en la capital, donde Universidad Católica enfrentará a Liga de Quito, el tercer clasificado con 51 puntos. El equipo albo llega en buen momento y con la mira puesta en acercarse a los líderes, mientras que los camarattas intentarán hacerse fuertes en el Atahualpa para soñar con un cupo a Copa Libertadores.

En Loja, Libertad FC recibe a Orense SC en un cruce entre los dos equipos que llegan con menos presión, pero con el potencial de sorprender. (D)

Confirmado.net-El Universo