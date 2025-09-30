El uso del celular en la oscuridad podría esconder un peligro irreversible

Revisar el móvil en la oscuridad es una práctica cada vez más habitual, pero muchos desconocen su posible vínculo con la ceguera permanente.

El contacto constante con el teléfono móvil resulta casi inevitable en una sociedad dominada por la tecnología. Tras una larga jornada, muchas personas buscan un momento de distensión frente a la pantalla, incluso con la luz apagada. Sin embargo, esta costumbre podría conllevar graves riesgos para la salud visual.

Un reciente estudio llevado a cabo por expertos en oftalmología de la Universidad de Kunming (China) advierte que esta práctica está relacionada con el desarrollo de glaucoma, una enfermedad que puede dañar irreversiblemente la vista.

La investigación empleó un análisis de aleatorización mendeliana de dos muestras para examinar la relación entre el uso del teléfono móvil y el riesgo de padecer esta afección, identificándolo como un factor de riesgo potencialmente modificable para el glaucoma ocular.

«Las investigaciones han demostrado que la luz LED azul de alta energía de los teléfonos celulares afecta negativamente a la función mitocondrial al reducir los niveles de ATP (Trifosfato de Adenosina) y activar la AIF (Factor Inductor de Apoptosis) y la hemooxigenasa-1, lo que podría contribuir al desarrollo del glaucoma», concluyeron los investigadores.

El estudio también señaló que el uso del teléfono celular, especialmente en entornos oscuros antes de acostarse, puede aumentar el riesgo de desarrollar glaucoma, sobre todo en personas con miopía.

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad ocular que daña el nervio óptico, generalmente a causa una acumulación de fluido que aumenta la presión dentro del ojo. Entre sus síntomas se incluyen:

Visión borrosa

Dolor ocular intenso

Dolor de cabeza

Dolor de estómago y vómitos

Visión de anillos o aureolas de arcoíris de colores alrededor de las luces

En su fase aguda, se convierte en una verdadera emergencia médica que, si no es atendida, puede causar ceguera permanente.

La única forma de detectarlo en etapas tempranas es mediante un examen ocular completo, ya que inicialmente el glaucoma no presenta síntomas. Es la principal causa de ceguera irreversible en personas mayores de 60 años.

Confirmado.net – RT