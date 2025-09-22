Esta fruta podría ser la mejor para tu salud si comes solo una al día 

«Se puede comer la piel, aunque la mayoría de la gente crea que no», observó Lisa Young, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York.

Los kiwis son un superalimento que puede mejorar la inmunidad y la digestión, disminuir el cansancio y ayudar durante la gestación, informa USA Today, que entrevistó a varias expertas de dieta y nutrición.

Un beneficio destacado de esta fruta es su contenido excepcionalmente alto de vitamina C, con una cantidad por gramo mayor que la de las naranjas y otras frutas.

«Un kiwi mediano aporta aproximadamente entre 70 y 85 miligramos de vitamina C, lo que cubre todas sus necesidades diarias», destacó Caroline Susie, dietista registrada y portavoz nacional de la Academia de Nutrición y Dietética. Esta vitamina favorece la salud inmunitaria, promueve la cicatrización de heridas y ayuda al cuerpo a absorber el hierro.

«El kiwi también contiene antioxidantes como la luteína, la zeaxantina y los polifenoles», detalló Susie. «Varias investigaciones sugieren que estos compuestos pueden mejorar el estado de ánimo, reducir la fatiga y mejorar los indicadores de estrés oxidativo», agregó.

Además, es rico en fibra dietética, ya que un solo kiwi aporta aproximadamente 2 gramos. «La fibra ayuda a regular el azúcar en sangre, mejora la regularidad intestinal y promueve la saciedad», explicó Lisa Young, nutricionista dietista titulada y profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York.

Su alto contenido de fibra combinado con solo de 40 a 45 calorías por fruta significa que los kiwis también pueden ayudar a controlar el peso de manera saludable al reducir la sensación de hambre sin agregar muchas calorías a la dieta.

Otros nutrientes clave de los kiwis incluyen la vitamina K –importante para la coagulación sanguínea y la salud de los huesos–, el folato –esencial para el crecimiento celular, especialmente durante el embarazo– y el potasio, «que favorece la función muscular y nerviosa, además de mantener niveles saludables de presión arterial y colesterol«, señaló Young.

Una de las ventajas más sorprendentes de los kiwis es que, según varias investigaciones, su consumo «puede realmente mejorar la calidad del sueño, posiblemente debido a su contenido natural de serotonina», remarcó la experta.

Al mismo tiempo, Young apuntó que los kiwis podrían ser saludables también para animales. «La clave está en la moderación», aclaró. «Demasiado puede causar malestar estomacal, y su piel dura puede ser difícil de digerir, así que es mejor pelar y cortar el kiwi en trozos pequeños para las mascotas», dijo.

«Consulte a un médico»

A pesar de los muchos beneficios de comer kiwi, abusar de su consumo puede causar problemas. Su alto contenido en fibra, por ejemplo, es beneficioso en cantidades moderadas, pero comer demasiado puede provocar «hinchazón, gases u otras molestias digestivas», avisó Young. Su acidez natural también puede agravar el reflujo ácido o la irritación bucal en personas sensibles.

Asimismo, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas, como picazón de garganta, hinchazón de labios o lengua, urticaria o incluso dificultad para respirar. «Si nota estos síntomas, deje de comer kiwi y consulte a un médico», aconsejó Susie.

«La mayoría de las personas pueden disfrutar de uno o dos kiwis al día como una opción deliciosa y saludable», resumió Young. «Y sí, se puede comer la piel, aunque la mayoría de la gente crea que no», completó.

Confirmado.net – RT