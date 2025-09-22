Urgente!

September 22, 2025

El Tesoro de EE.UU. le da un espaldarazo a Milei: «Estamos dispuestos a hacer lo necesario”

  • septiembre 22, 2025
  • 0
  • 211
  • 2 Min Read

Washington destacó que «todas las opciones de estabilización» para Argentina «están sobre la mesa”.

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, quien se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó el apoyo «pleno» de Washington al Gobierno del mandatario suramericano.

Bessent catalogó a Argentina como «un aliado de EE.UU. de importancia sistémica en América Latina».

El funcionario aseveró: «Todas las opciones para la estabilización» de Argentina «están sobre la mesa» y el Departamento del Tesoro está listo para hacer lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar» al país suramericano.

Según adelantó, las opciones pueden incluir «líneas de ‘swap’, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada, en dólares estadounidenses, del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro».

«Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande«, manifestó el secretario del Tesoro.

Bessent aseveró que el Gobierno de EE.UU. sigue «confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas que promueven el crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina».

Tras esta reunión, se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúna con su par argentino el próximo martes.

El viernes pasado, el mandatario argentino anunció que el Gobierno está avanzando en negociaciones con EE.UU. para obtener un préstamo de emergencia que permita afrontar vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares, previstos para el próximo año.

Confirmado.net – RT

