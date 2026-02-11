Urgente!

El más grande del mundo: el ambicioso proyecto de Trump con el que quiere forjar su nombre en la historia

Según las dimensiones planeadas, la construcción sería el segundo monumento más alto de Washington. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planea levantar en Washington un arco triunfal que podría convertirse en el más alto del mundo, informó la cadena CNN citando a una fuente familiarizada con el proyecto.

Según esos datos, la estructura principal tendría 50 metros de alto y 50 metros de ancho, sobre un pedestal de casi 8 metros y coronada por una escultura de bronce dorado de la Estatua de la Libertad de unos 18 metros.

Con esas dimensiones, la construcción sería el segundo monumento más alto de la capital estadounidense, solo por detrás del obelisco a George Washington, que mide 169 metros. Además, superaría al Monumento a la Revolución en Ciudad de México, de 67 metros, considerado hasta ahora el arco triunfal más alto del mundo.

Según la fuente citada por CNN, se barajaron versiones más pequeñas, pero Trump está «decidido a construir este enorme arco». Aún no se ha elegido al escultor de la figura.

El proyecto se encuentra en fase de revisión técnica y, una vez completado, será examinado por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, indicó a la cadena el representante de la Casa Blanca, Davis Ingle.

Trump ya mostró varios bocetos del diseño de la futura estructura en su cuenta en Truth Social, donde publicó varias imágenes de cómo podría verse el «Arco de la Independencia».

Confirmado.net – RT

