February 11, 2026

La Asociación China-Canadá no está dirigida contra terceras partes 

BEIJING, La asociación entre China y Canadá no está dirigida contra terceras partes, declaró hoy miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la cooperación entre China y Canadá.

El vocero Lin Jian manifestó en una rueda de prensa regular que la construcción de una nueva asociación estratégica entre China y Canadá refleja el espíritu de igualdad, apertura, inclusión, cooperación pacífica y beneficios compartidos.

Asimismo, señaló que la asociación sirve a los intereses comunes de los pueblos de ambos países y también favorece la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundial.

Confirmado.net – Xinhua

