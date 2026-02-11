Senadora es secuestrada en una zona guerrillera de Colombia

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca anunció poco después que encontró con vida a Aida Quilcué.

La senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada este martes (02.10.2026) en una zona guerrillera del suroeste de Colombia , afirmó el presidente Gustavo Petro, en medio de un repunte de violencia política y en plena época electoral.

La política de 53 años fue raptada en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Quilcué viajaba en una camioneta junto a sus dos escoltas, dijo su hija Alejandra Legarda en Caracol Radio. El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por los grupos ilegales.

«La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien», precisó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la red social X. «Una vez se tenga mayor información será comunicada», agregó.

Alertas encendidas: elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo

Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que en 2022 llevó por primera vez a un presidente izquierdista al poder. Durante la campaña en octubre de ese año, la política denunció un atentado en su contra cuando postulaba como senadora.

Además, la justicia condenó a seis soldados por matar a su esposo en 2008, el también líder social Edwin Legarda, en la misma carretera en la que secuestraron a la senadora.

Cientos de municipios en Colombia corren peligro de violencia electoral y presiones de grupos armados para influir en las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026, advierten organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE).

La semana pasada atentaron contra la caravana de vehículos de un senador en Arauca, región fronteriza con Venezuela. El político no viajaba en la camioneta, pero mataron a dos de sus guardaespaldas.

