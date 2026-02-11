Caso Goleada: qué ha pasado en las primeras 24 horas tras la detención de Aquiles Alvarez

En los allanamientos se reportó la incautación de dinero, dispositivos electrónicos y documentación como parte de la investigación.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha cumplido ya 24 horas detenido.

Él, junto a otras 10 personas, fueron detenidas la madrugada de este martes por el caso Goleada.

La Fiscalía indicó que se los investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Durante el momento de su detención, el alcalde no portaba el grillete electrónico dispuesto en el proceso “Triple A”.

Qué ha pasado en estas primeras 24 horas

Tras la detención del alcalde, sus dos hermanos y otras ocho personas fueron trasladadas a Quito. A ellos se los envió a la capital debido a que el caso lo trata la Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

Previo a la audiencia, el alcalde Aquiles Alvarez presentó una serie de documentos para probar su arraigo.

Estos documentos están relacionados con su cargo como alcalde, certificado de antecedentes penales, de la Liga Pro y otros.

Sus hermanos Antonio y Xavier también adjuntaron documentos digitalizados relacionados con arraigos, con el fin de que sean presentados en la respectiva audiencia de formulación de cargos.

Ramiro García, abogado de Alvarez, dijo esta madrugada que el fiscal del caso “Goleada” expuso los hechos que supuestamente constituirían delincuencia organizada y lavado de activos.

“Son exactamente los mismos del caso Triple A a los que hoy se les ha puesto un nuevo membrete.

Se nota que no tiene idea de comercialización de combustibles”, dijo García.Antes de la audiencia, la vicealcaldesa Tatiana Coronel cuestionó el procedimiento.

“El artículo 168, numeral 5, de la Constitución es claro: toda audiencia, en este país, es pública, o por lo menos así lo creímos hasta hoy.

En este momento, se pretende prohibir el acceso de los ciudadanos a la audiencia del alcalde de Guayaquil.

¿Con qué fin? ¿Por qué tienen que ocultar lo que constitucionalmente es público, como la justicia? Porque a través de una ilegalidad, pretenden esconder el sinfín de irregularidades de este proceso inventado, contra un perseguido político?”, mencionó.

La Fiscalía solicitó, de forma motivada, esta madrugada la prisión preventiva de 10 de los 11 procesados en el caso Goleada.

Entre ellos se encuentran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y otras personas.

Para uno de los detenidos pidió arresto domiciliario, por tratarse de una persona de la tercera edad.La Fiscalía indicó que pidió prisión preventiva con base en unos 20 elementos de convicción.

La Fiscalía motivó su pedido en la necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un “entramado societario complejo” que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible. (I)

