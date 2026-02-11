Guayaquil en vilo: Fiscalía pide prisión para su alcalde, Aquiles Álvarez

La solicitud se presentó en la audiencia del caso Goleada en Quito y podría redefinir el escenario político de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del denominado caso Goleada, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El pedido se realizó durante la audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en Quito.

#ÚLTIMAHORA | La Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y otras 10 personas. pic.twitter.com/adMUTas4Sm — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 11, 2026

¿Qué investiga el caso Goleada?

La Fiscalía General del Estado abrió la investigación conocida como caso Goleada para indagar una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En ese contexto, la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2025 se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción, en Quito.

De acuerdo con la Fiscalía, existirían elementos suficientes para vincular a los procesados a una organización que habría cometido irregularidades financieras que afectaron al Estado.

Malas noticias:



17U05202600018

El juez de la causa, Jairo García, investigado en el caso Fachada dispuso que la audiencia se realice sin presencia de la prensa y sin transmisión por zoom. A esto se suma que los partes policiales y la petición fiscal no han sido cargados en el… https://t.co/8fSamuMZWn — sara ortiz (@saritortiz) February 11, 2026

Fiscalía solicita prisión preventiva

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para 10 de los detenidos, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Para otra persona procesada se pidió arresto domiciliario, debido a que se trata de un adulto mayor.

La jueza encargada deberá resolver sobre las medidas cautelares en las próximas horas, lo que marcará un punto clave en el desarrollo del proceso judicial.

Repercusiones políticas y jurídicas

La detención del alcalde de Guayaquil genera un fuerte impacto político y administrativo en la ciudad más poblada del país. Alvarez es una figura clave en el escenario político local y su situación judicial podría desencadenar escenarios institucionales que dependerán de la decisión de la justicia. Fin