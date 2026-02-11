Urgente!

Guayaquil en vilo: Fiscalía pide prisión para su alcalde, Aquiles Álvarez
Más del 60 % de solicitudes para crédito Mi Casa Propia no han podido ser calificadas
China y México están comprometidos a fortalecer la cooperación bilateral en el marco de la CISCE
EEUU, Colombia detuvo narcosubmarino en operación conjunta 
February 11, 2026

Guayaquil en vilo: Fiscalía pide prisión para su alcalde, Aquiles Álvarez

  • febrero 11, 2026
  • 0
  • 34
  • 2 Min Read

La solicitud se presentó en la audiencia del caso Goleada en Quito y podría redefinir el escenario político de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del denominado caso Goleada, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. El pedido se realizó durante la audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en Quito.

¿Qué investiga el caso Goleada?

La Fiscalía General del Estado abrió la investigación conocida como caso Goleada para indagar una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En ese contexto, la madrugada de este miércoles 11 de febrero de 2025 se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción, en Quito.

De acuerdo con la Fiscalía, existirían elementos suficientes para vincular a los procesados a una organización que habría cometido irregularidades financieras que afectaron al Estado.

Fiscalía solicita prisión preventiva

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para 10 de los detenidos, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Para otra persona procesada se pidió arresto domiciliario, debido a que se trata de un adulto mayor.

La jueza encargada deberá resolver sobre las medidas cautelares en las próximas horas, lo que marcará un punto clave en el desarrollo del proceso judicial.

Repercusiones políticas y jurídicas

La detención del alcalde de Guayaquil genera un fuerte impacto político y administrativo en la ciudad más poblada del país. Alvarez es una figura clave en el escenario político local y su situación judicial podría desencadenar escenarios institucionales que dependerán de la decisión de la justicia. Fin

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020