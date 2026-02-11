Más del 60 % de solicitudes para crédito Mi Casa Propia no han podido ser calificadas

Banco del Pacífico prevé colocar $ 100 millones en estos préstamos disponibles desde noviembre del 2025, se han recibido 434 solicitudes.

El programa crediticio Mi Casa Propia de Banco del Pacífico avanza con un enfoque prudente. Desde el lanzamiento del producto en noviembre del 2025 se han recibido 434 solicitudes, indica el presidente ejecutivo de la institución financiera, Iván Andrade Apunte.

Cinco solicitudes ya han sido ejecutadas con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, que tiene una tasa de interés anual del 4,87 %. Otras están en proceso. Foto: Cortesía de Banco del Pacífico

Para este producto tienen estimado destinar $ 100 millones y eso significa financiamientos de $ 50.000 en promedio que alcanzarían a 2.000 unidades.

“Ese es un objetivo que queremos cumplir. El inicio es uno que va más lento de lo que nosotros habríamos pensado”, sostiene.

Comenta que han recibido 434 solicitudes y en este punto dice que es importante entender todo el contexto y que no es solo la solicitud, sino si es que pasa los requerimientos. “Más del 60 % no han calificado”, asegura.

Explica que una de las principales razones de la no calificación es la falta de sustento documental de los ingresos para cubrir el crédito, pese a que existen mecanismos para demostrarlos.

Por ejemplo, en el caso de trabajadores independientes, la presentación de las declaraciones del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) permite sustentar y justificar el nivel de ingresos. “Allí viene el tema de cumplimiento con obligaciones básicas que como ciudadanos debemos tener todos”.

Por otro lado, comenta que hay un bloque de solicitantes que han tenido cuentas castigadas o cuentas impagas en otros bancos.

“Si no ha tenido la casa en orden es difícil darle un financiamiento. Entonces, por ello yo diría que más lento tal vez de lo que nosotros quisiéramos en ejecución, pero nuestro deber fiduciario es dar buenos créditos”, dice.

De acuerdo con Andrade, cinco solicitudes han pasado, es decir, ya han sido ejecutadas. “Hay más que están en proceso, pero ejecutadas, cinco”, asegura.

El crédito cuenta con el apoyo del programa Miti-Miti, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Se centra en dos segmentos: vivienda de interés público (VIP) y de interés social (VIS).

La tasa de interés efectiva es del 4,87 % anual, mientras que el plazo de financiamiento es a 20 o 25 años. (I)

Confirmado.net – El Universo