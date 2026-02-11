China y México están comprometidos a fortalecer la cooperación bilateral en el marco de la CISCE

MÉXICO, 9 feb (Xinhua) — China y México están comprometidos a profundizar su relación bilateral con el objetivo de que los frutos de la cooperación sigan beneficiando tanto a las industrias como a los pueblos de ambos países, afirmaron expertos este lunes, en el marco de la presentación de la cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, siglas en inglés).

Durante un acto celebrado en la Ciudad de México para extender la invitación al evento, que se realizará del 22 al 26 de junio próximos en el país asiático, el embajador de China en México, Chen Daojiang, remarcó que ambas naciones han sido socios comerciales importantes desde hace mucho tiempo.

«China siempre ha considerado a México como un socio importante y está dispuesta a trabajar con México a través del diálogo, la consulta, para buscar el máximo común divisor de los intereses bilaterales, asegurando que los frutos de la cooperación sigan beneficiando a las industrias ya los pueblos de ambos países», indicó el diplomático en un discurso.

Frente a los desafíos actuales derivados del auge del proteccionismo y el unilateralismo, Chen señaló que China mantendrá su firme compromiso con una apertura de alto nivel y con la defensa del sistema multilateral de comercio.

El embajador chino dijo que «en tiempos de vientos en contra para la globalización», las empresas de todos los países han sufrido las dolorosas consecuencias de las interrupciones en las cadenas de suministro, por lo que se hace necesario generar una mayor certidumbre.

«Nos oponemos rotundamente al desacoplamiento y al corte de cadenas porque la cooperación económica y comercial internacional no es un juego de suma cero», resaltó.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Vicente Roqueñí, coincidió en que la economía global atraviesa un momento particularmente complejo, marcado por tensiones geopolíticas y vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

En este contexto, destacó la relevancia de que China organice el primer foro global dedicado exclusivamente a las cadenas de suministro, al considerar que la CISCE se ha convertido en un espacio clave donde se discute el futuro del comercio, la inversión y la cooperación industrial a escala internacional.

«Para México este diálogo es esencial, la relación México-China en materia de cadenas de suministro es complementaria y estratégica», subrayó el directivo mexicano en un discurso.

La CISCE representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral, pero también para proyectar a México «como un puente natural» entre China y el continente americano, en un momento en el que el mundo necesita más cooperación y menos fragmentación, apuntó.

En esa misma línea, el presidente del Comité Empresarial Bilateral México-China del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Rafael Valdez,afirmó que la CISCE se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes a nivel global para el fortalecimiento, la diversificación y la integración de las cadenas de suministro.

En su oportunidad, el consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Luis Gage, consideró que la inversión china en México puede ser un «catalizador de transformación».

Según Gage, los sectores con mayor potencial para recibir inversión china en el periodo 2025-2030 incluyen los vehículos eléctricos y baterías, dispositivos médicos, energías renovables, tecnologías de la información, electrónica y la industria aeroespacial.

En 2013, México y China elevaron su relación bilateral al nivel de asociación estratégica integral, como resultado de una agenda común orientada a profundizar la cooperación en diversos sectores clave.

