February 11, 2026

EEUU, Colombia detuvo narcosubmarino en operación conjunta 

  febrero 10, 2026
Hace una semana, el presidente colombiano Gustavo Petro visitó a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington en medio de tensas relaciones bilaterales. 

Estados Unidos y Colombia realizaron una operación conjunta este lunes (02.09.2026) contra un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína y detuvieron a los cuatro tripulantes de la embarcación.

Según el Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo en aguas internacionales con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

«Las fuerzas colombianas de seguridad ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino», inidicó el organismo en la red social X. «Las alianzas sólidas dan resultados contundentes», agregó.

Delicadas relaciones bilaterales en Washington y Bogotá

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur.

A diferencia de esos operativos, que dejaron más de 100 muertos, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados ​​judicialmente.

