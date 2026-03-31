El presidente estadounidense advierte a sus aliados europeos que deberán aprender a defenderse solos por no apoyar a EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dirigido un duro mensaje a los países que no ayudaron a Washington en su campaña contra Irán.

«A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: primero, cómprenselo a Estados Unidos: tenemos de sobra; y segundo, reúnan un poco del valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente tómenlo. Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos; EE.UU. ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, esencialmente, diezmado. Lo difícil ya está hecho. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!», escribió el mandatario en TruthSocial.

Estas declaraciones se producen después de que varios países, incluidos los aliados de Estados Unidos en la OTAN, se negaran a respaldar la propuesta de Washington de crear una coalición naval. En concreto, descartaron enviar sus fuerzas marítimas a la zona de conflicto para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes.

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de « eliminar las amenazas » de la República Islámica de Irán.

conjunta con el objetivo declarado de « » de la República Islámica de Irán. Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Por otra parte, Mojtabá Jameneí , hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor .

, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue . Como represalia por los ataques, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio . Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron « instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

balísticos y drones contra Israel y . Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron « en varios países de Oriente Medio. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT