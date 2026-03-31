Sheinbaum protesta por la muerte de migrantes mexicanos en EEUU

La presidenta de México dijo que las acciones de su gobierno irán más allá de las notas diplomáticas presentadas en casos anteriores.

México calificó de «inaceptable» y anunció el lunes (30.03.2026) «acciones de protesta» tras las muertes bajo custodia en Estados Unidos de ciudadanos mexicanos migrantes, que ya suman 14 casos.

El deceso más reciente es el de José Ramos, de 52 años, fallecido el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, a unos 145 km de Los Ángeles, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

«Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos», afirmó la mandataria izquierdista Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa matinal.

Se harán «más reclamos» a las autoridades estadounidenses y «no solamente lo que hemos venido haciendo «, manifestó la presidenta.

Una tendencia «alarmante»

» No se trata de un caso aislado «, dijo en una rueda de prensa en Los Ángeles Vanessa Calva Ruiz, directora de protección consular de México.

«Sino el reflejo de una alarmante e inaceptable tendencia (…) La reincidencia y frecuencia de estas muertes es absolutamente inaceptable», agregó, junto a representantes consulares del país en California.

Desde que Donald Trump regresó al poder en enero de 2025 y desplegó su arremetida antinmigración, 14 mexicanos han fallecido en centros de detención o durante operaciones migratorias, precisamente Calva.

«Consideramos que estas muertes reflejan fallas sistemáticas, deficiencias operativas y posible negligencia, contrario a los propios protocolos y regulaciones de Estados Unidos, así como a los estándares de derechos humanos internacionales».

Las autoridades afirmaron que el país «extinguirá todas las avenidas legales, diplomáticas y multilaterales para pedir justicia», dijo Calva.

Confirmado.net – DW