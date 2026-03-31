Organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por el cambio en la fecha de elecciones seccionales

La Comisión Nacional Anticorrupción y la Corporación Participación Ciudadana alertaron de que la decisión del CNE afecta a la democracia.

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar la fecha de la jornada electoral de los comicios seccionales generó la preocupación de organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y la Corporación Participación Ciudadana cuestionaron la resolución del CNE del pasado 27 de marzo, con la que se cambió la fecha de las votaciones del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de este 2026.

Ambas organizaciones consideraron que esta decisión afecta a la democracia en el país.

La CNA resaltó que la conducta del organismo electoral “ha debilitado la frágil democracia ecuatoriana al someterse a intereses políticos mediáticos”.

“El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural de sus problemas y de las soluciones posibles a su crisis. Restringir estos requerimientos es favorecer el autoritarismo”, señaló la comisión.

El cambio de la fecha de las elecciones se adoptó con los votos de los consejeros José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y Diana Atamaint, con base en un informe remitido por el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) y de la Secretaría Nacional de Riesgos, de que aparentemente en el primer trimestre del 2027 se producirá un fenómeno climático que impedirá que el electorado acuda a las urnas.

Por su parte, la Corporación Participación Ciudadana sostuvo que, si bien esta decisión está dentro de las competencias del CNE, afecta varios principios democráticos.

A decir de la organización, “vulnera el principio de equidad al haber varias tiendas políticas que están en proceso de organización interna de cara a una elección prevista para febrero de 2027, así como los principios de seguridad y certeza jurídica al haber modificado una fecha que ya fue aprobada y socializada con anterioridad”.

Participación Ciudadana también sostuvo que la resolución del CNE “coloca innecesariamente en entredicho a la institución electoral”.

“El CNE debe demostrar su imparcialidad y su independencia en la toma de decisiones, las mismas que deben ser estrictamente técnicas, oportunas y no coyunturales. Cuando estas decisiones afectan a los actores en contienda electoral, se erosiona la confianza en los árbitros democráticos”, dicta el pronunciamiento de la organización.

Por su parte, este 30 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que el cambio en la fecha de las elecciones seccionales y de los consejeros de Participación Ciudadana para el 29 de noviembre no son elecciones anticipadas, sino solo una actualización del calendario electoral. (I)

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