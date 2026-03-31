La guerra en Oriente Medio pone en riesgo un recurso vital para la industria de semiconductores

El conflicto no solo afecta al petróleo, sino también está estrangulando los suministros de helio, un recurso no renovable y crítico tanto para los chips de IA como para componentes militares y aeroespaciales.

El conflicto en Irán no solo afecta a la energía, sino también está estrangulando el suministro mundial de helio, un gas esencial para la fabricación de chips de inteligencia artificial y el funcionamiento de equipos médicos como los escáneres de resonancia magnética, informa The Wall Street Journal.

Catar, origen de un tercio del helio del mundo, vio reducidas sus exportaciones de gas natural licuado tras los ataques iraníes a su planta de Ras Laffan, que causaron extensos daños y disminuyeron sus envíos anuales de helio en un 14%. Las reparaciones podrían llevar hasta cinco años.

A esto se suma que Catar exporta prácticamente todo su helio a través del estrecho de Ormuz, ruta marítima clave que hoy permanece prácticamente paralizada por el conflicto. Incluso si la guerra terminara rápidamente, parte de la pérdida de suministro no podrá recuperarse a corto plazo.

Cuán importante es la joya petrolera de Irán y qué pasará si EE.UU. decide destruirla

El helio es escaso en la Tierra y se obtiene como subproducto del gas natural. Se encuentra en pequeñas concentraciones en yacimientos de gas natural, de donde se separa y se transporta como líquido superenfriado. No es renovable: se genera por desintegración radiactiva en el subsuelo y una vez liberado, se escapa al espacio. Su capacidad para transferir calor lo hace insustituible en el enfriamiento de semiconductores, la industria aeroespacial y la de defensa.

Según destacan los expertos, el ‘shock’ del helio revela la extrema vulnerabilidad de industrias clave ante la concentración geopolítica de recursos críticos.

La escasez ya ha disparado los precios al contado y ha llevado a algunos proveedores a declarar fuerza mayor, recortando hasta la mitad los suministros y aplicando recargos. Corea del Sur, Taiwán y Alemania han alertado sobre el impacto en la producción de semiconductores y materias primas.

Agresión contra Irán

La madrugada del 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta con el objetivo declarado de « eliminar las amenazas » de la República Islámica de Irán.

conjunta con el objetivo declarado de « » de la República Islámica de Irán. Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares, entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib. Por otra parte, Mojtabá Jameneí , hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor .

, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue . Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Medio . Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron « instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio.

balísticos y drones contra Israel y . Además, en respuesta a los ataques contra su infraestructura energética, realizó una serie de ataques masivos que alcanzaron « en varios países de Oriente Medio. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT