Vehículo aéreo de carga no tripulado Changying-8 de China concluye su vuelo inaugural 

ZHENGZHOU, El vehículo aéreo no tripulado (UAV, siglas en inglés) para el transporte de carga Changying-8 combinado hoy martes con éxito su vuelo inaugural en un aeropuerto de Zhengzhou, capital de la provincia central china de Henan.

«El vehículo aéreo no tripulado Changying-8 realiza su primer vuelo en China, con capacidad de 3,5 toneladas y alcance superior a 3.000 km para transporte y emergencias.» Foto: Internet-Tele-Sur

Este UAV de ala fija fue desarrollado por Beijing Beifang Changying UAV Technology Co., Ltd. y es la primera plataforma de UAV de la clase de 7 toneladas de carga que ha sido validada mediante prueba de vuelo.

El aparato cuenta con una cabina de carga de gran tamaño, con un volumen de 18 metros cúbicos, un peso máximo al despegue de 7 toneladas y una capacidad máxima de carga de 3,5 toneladas.

Puede adaptarse a diversos requisitos de carga, incluyendo suministros convencionales, productos frescos y de cadena de frío, y equipos de emergencia.

La aeronave tiene una autonomía máxima superior a 3.000 kilómetros. Además, presenta avances en transporte eficiente, adaptabilidad flexible y operaciones bajo todo tipo de condiciones, brindando apoyo de equipos para el desarrollo de la economía de baja altitud y la construcción de sistemas de respuesta ante emergencias.

El Changying-8 puede usarse en escenarios como transporte logístico de larga distancia, entregas en rescates de emergencia, suministro en áreas fronterizas y operaciones en terrenos complejos.

Confirmado.net – Xinhua