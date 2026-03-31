Bolivia cambia presidente de estatal YPFB en medio de crisis

La medida se tomó tras fuertes protestas de los transportistas por la mala calidad del combustible y para exigir una compensación estatal por los daños causados.

El gobierno del mandatario de Bolivia , Rodrigo Paz , decidió el lunes (30.03.2026) cambiar al presidente de la estatal petrolera YPFB, Yussef Akly, y en su lugar fue designada Claudia Cronenbold, en medio de los problemas reportados desde hace meses por la calidad del combustible que se vende en el país.

Paz tomó juramento a Cronenbold minutos después de que el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, anunciara el cambio en la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, además de otras medidas adicionales sobre la provisión de carburantes.

El mandatario agradeció a Akly por su trabajo en esta «primera etapa» desde el cambio de gobierno en noviembre pasado y también a Cronenbold «por apostar por el país como siempre lo ha hecho en su carrera profesional».

«Un segundo tiempo»

Paz sostuvo que ahora inicia «un segundo tiempo para YPFB» con objetivos y «sueños», como el que Bolivia pueda producir su propia gasolina y que la petrolera estatal recupere su «rol» como una empresa «pujante”.

«Estaremos firmes para respaldar toda la lucha que sabemos va a ser muy dura contra la corrupción que hay en la estatal, para recuperar una empresa estatal para los bolivianos y que deje de ser una empresa de unos cuantos grupos de poder», agregó el gobernante.

A su turno, Cronenbold manifestó su «total compromiso y dedicación» para hacer «un buen papel en una empresa estratégica y muy importante» como YPFB.

Cronenbold es la segunda mujer que ocupa el alto cargo ejecutivo en YPFB, ya que en octubre de 2020, el gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-202) designó en ese puesto a Katya Diederich.

La semana pasada, los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto pararon y bloquearon calles durante dos días para protestar contra la mala calidad del combustible y exigir que se agilice la compensación estatal por los daños causados ​​por los carburantes.

Según información oficial, Bolivia importa casi el 100 % de diésel y el 60 % de gasolina para su mercado interno, desde países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Estados Unidos.

Confirmado.net – DW